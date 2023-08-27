فيديو - آدم نسيم حميد يتألق ويسير على خطى والده

نجل أسطورة الملاكمة البريطاني - اليمني الأصل "الأمير" نسيم حميد

نجح آدم حميد، البالغ عمره 23 عاماً، نجل أسطورة الملاكمة البريطاني - اليمني الأصل، "الأمير" نسيم حميد، في نزاله الاحترافي الأول، في اسقاط منافسه التشيكي فويتشخ هردي، ضمن فئة وزن فوق الوسط، مُقدّماً لمحات ومهارات ذكّرت بوالده.

أقيم النزال فجر اليوم الأحد في بولندا، ضمن سلسلة من المواجهات على ألقاب عالمية، حيث فرض آدم أسلوبه وسيطرته، وحاصرمنافسه في إحدى زوايا الحلبة وانهال عليه باللكمات، ما دفع بمدربه الى رمي المنشفة إشارة إلى الاستسلام.