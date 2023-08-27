فيديو - أنتونيلا أخطأت بين ميسي وألبا فماذا فعلت؟

بعد تأهل إنتر ميامي الى نهائي كأس الولايات المتحدة

بعد المباراة التي جرت قبل أيام، وأفضت الى تأهل إنتر ميامي الى نهائي كأس الولايات المتحدة الاميركية لكرة القدم على حساب سينسيناتي، تعرضت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى موقف محرج أثناء احتفالها.

فقد دخلت أنتونيلا إلى أرض الملعب لتهنئة زوجها، لكنها توجهت بالخطأ في اتجاه زميله وصديقه لاعب برشلونة السابق جوردي ألبا، وكانت على وشك أن تحتضنه معتقدة أنه زوجها، حين تنبّهت الى الأمر، فعانقته بسرعة وذهبت الى ميسي.

ويلتقي إنتر ميامي في نهائي كأس الولايات المتحدة الاميركية المقرر في 27 أيلول - سبتمبر المقبل مع دينامو هيوستن حيث يحتفظ ميسي بفرصة حصد اللقب الثاني مع فريقه الجديد إنتر ميامي بعد تتويجه قبل أيام بكأس الرابطتين.