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كرة القدم

فيديو - لامين يامال .. يُمتع ويُبدع ويقود برشلونة الى فوز مستحيل

2023-08-27 | 23:53
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فيديو - لامين يامال .. يُمتع ويُبدع ويقود برشلونة الى فوز مستحيل
فيديو - لامين يامال .. يُمتع ويُبدع ويقود برشلونة الى فوز مستحيل

فوز بدا مستحيلاً على ملعب لاسيراميكا

قاد الشاب الاسباني - المغربي الأصل، لامين يامال، البالغ 16 عاماً و45 يوماً، فريقه برشلونة، الى فوزٍ بدا مستحيلاً على ملعب لاسيراميكا، حيث صنع هدفين وتم اختياره رجل المباراة، في الفوز على المُضيف فياريال (4-3) في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني.
وتقدم برشلونة بهدفين لجافي بتمريرة من يامال، وفرينكي دي يونغ، ثم عادل فياريال بواسطة خوان فويث وألكسندر سورلوث، وتقدم بفضل أليخاندرو بايينا، ليدخل برشلونة في أدائه المعتاد، ويعادل فيران توريس، ويُبدع يامال ويصيب العارضة والقائم وترتد كرته الى ليفاندوفسكي، الذي حسم "المعركة".
 
 
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فيديو - لامين يامال .. يُمتع ويُبدع ويقود برشلونة الى فوز مستحيل

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