مشجعو مانشستر يونايتد يضغطون على آل غليزر في أولد ترافورد

رفض الآلاف من مشجعي مانشستر يونايتد مغادرة أولد ترافورد بعد صافرة نهاية الوقت الأصلي ضد نوتنجهام فورست بعد ظهر أول من أمس السبت.وكان على الشياطين الحمر أن يقاتلوا من فرق هدفين، حيث هز فورست الشباك مرتين في الدقائق الأربع الأولى، ليحصد النقاط الثلاث.وبعد صافرة النهاية، بقي الآلاف من المشجعين داخل الملعب للاحتجاج على عائلة غليزر، وكانت مجموعة ما يُسمى بأنصار (The 1958) في طليعة الاحتجاجات، حيث نظمت مظاهرات متعددة ضد المالكين.ولم يغادر مشجعو يونايتد مقاعدهم بعد صافرة النهاية، وبدأوا في الهتاف ضد آل غليزر، وكذلك بعض المشجعين الذين حملوا لافتات وأوشحة، وغنّوا بصوت عال ولافت.وبرز اسما الشيخ محمد بن جاسم والسير جيم راتكليف كمرشحين رئيسيين لشراء النادي، لكن خطوات جدية من آل غليزر لم تتخذ بعد.