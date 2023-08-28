فيديو - المُشجع - الملاكم يقتحم الملعب ويحتفل مع هالاند

في المباراة التي انتهت الى فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد

في المباراة التي انتهت الى فوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على شيفيلد يونايتد، قام مشجع باقتحام أرضية الملعب وقفز على المهاجم ايرلينغ هالاند وقبّله بعد تسجيله هدفاً.

هذا المشجع ليس إلّا تيري فلاناغان، وهو ملاكم بريطاني محترف سابق ومشجع رئيسي لسيتي، حمل لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) للوزن الخفيف بين عامي 2015 و2017، وخسر اثنتين فقط من معاركه الـ38، وسجل 14 ضربة قاضية في مسيرته.

لكن من غير المرجح أن يكون فلاناغان قد احتفل بأي من انتصاراته أكثر مما فعل بعد هدف هالاند في مباراة يوم امس الأحد.

فبعد أن أهدر هالاند ركلة جزاء، نجح في تسجيل هدف من رأسية متقنة، فركض فلاناغان مقتحماً الملعب ثم أطلق نفسه على ظهر هالاند أثناء محاولته الانضمام إلى احتفالات لاعبي السيتي، ولم يبد أن المهاجم فوجئ بالحادث، على الرغم من أن الملاكم بدا وكأنه يقبل رقبته.