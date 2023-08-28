فيديو - تياجو ميسي لاعباً في أكاديمية إنتر ميامي

قد يستمر إرث ليونيل ميسي في إنتر ميامي بالنمو

قد يستمر إرث ليونيل ميسي في إنتر ميامي بالنمو، بعد انضمام ابنه تياجو إلى أكاديمية النادي، إذ تم إدراج إسمه ضمن فريق تحت 12 سنة، على الرغم من عدم لعبه في أي ناد سابق، وذكر النادي اسم ابن "البرغوث" دون أي من مظاهر الاحتفاء التي تلقاها والده عند انضمامه إلى الفريق.

وانتقل الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، مع شقيقيه الأصغر ووالديه إلى فلوريدا في تموز - يوليو الماضي، ومنذ وصولها استحوذت عائلة ميسي على خيال عالم كرة القدم الأميركية.

وبطبيعة الحال، كان رقم 10 في إنتر ميامي سبباً في الكثير من الضجة والاهتمام، لكن أيضاً زوجته أنتونيلا روكوزو والأولاد الثلاثة كانوا في دائرة الضوء، ويصر ميسي على إيلائهم كل الاهتمام، فهم من كبار المعجبين بأبطال مارفيل (Marvel) وكانت احتفالاته بأهدافه تكريما لهم.