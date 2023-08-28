فيديو - لامين يامال الاسباني المغربي مطلوب بقوة في "لاروخا"

لامين يامال في إسبانيا أو الأمين چمال كما هو اسمه العربي

لامين يامال، كما ينادونه في إسبانيا أو الأمين چمال كما هو اسمه العربي الصحيح، بدأ اسمه يتردد بقوة في عالم كرة القدم، وذلك بعد أن سطع نجمه بسرعة قياسية مع ناديه برشلونة الاسباني.

يامال، وهو من والد مغربي، وأم من غينيا الاستوائية، ولد في إسبانيا، وانضم في العام 2014، وهو بعد في السابعة من عمره الى أكاديمية برشلونة، وبفضل أدائه الرائع في الفئات العمرية، فتح له المدرب تشافي هيرنانديز، أبواب اللعب مع الفريق الأول وهو في سنّ السادسة عشر من عمره.

وبسرعة فائقة، اقتحم اللاعب الشاب قلوب عشاق "البلاوغرانا"، فأداؤه في مباراتين فقط في الدوري جعله يتربّع على العرش.

وكانت مشاركة يامال الرسمية الأولى مع الفريق الأوّل للبارشا يوم 20 آب - أغسطس ضد قادش، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة مع النادي في الدوري الإسباني بعمر 16 سنة و38 يوماً.

وفي مباراة أمس الأحد، والتي حقّق فيها النادي الكاتالوني فوزًا دراماتيكيًا على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لعب المهاجم دوراً بارزاً في المباراة، فتحركاته كانت خطيرة على دفاع "الغواصات الصفراء"، وشكّل خطورة على مرمى الخصم.

قدّم يامال تمريرة الهدف الأول لزميله جافي ليصبح أصغر لاعب يمنح تمريرة حاسمة لبرشلونة في الليغا بعمر 16 سنة و45 يوماً، محطّماً رقم زميله إنسو فاتي ضد فالنسيا في العام 2019 وهو في سنّ 16 سنة و318 يوماً، كما صنع هدف الفوز الذي سجله ليفاندوفسكي.

في إسبانيا، حديث الصحافة الرياضية كلّه يدور حول استدعاء لامين يامال للمنتخب الأوّل، لقطع الطريق أمام أي محاولات من الاتحاد المغربي لضمه لمنتخب البلاد، مع العلم أّن اللاعب سبق له وأن لعب مع منتخبات إسبانيا لأقل من 15 سنة (6 مباريات وسجل هدفين) وأقل من 16 سنة (4 مباريات وسجل هدفاً)، وأقل من 17 سنة (10 مباريات وسجل 8 أهداف)، وأقلّ من 19 سنة (مباراة واحدة)، وهو قد يكون المهاجم القاتل الذي يفتقده منتخب الماتادور منذ مدّة طويلة.