عائدات الدوري السعودي ارتفعت بشكل هائل والسبب .. رونالدو

ارتفعت عائدات البث للدوري السعودي لكرة القدم بنسبة 650%

ارتفعت عائدات البث للدوري السعودي لكرة القدم بنسبة 650% منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الى النصر في العام الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء بلومبيرغ عن كارلو نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال نهرا إنه يتم بث مباريات الدوري السعودي في 140 دولة و"نحاول أن نكون مختلفين، ونرحب بأي من أنواع التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله"، مضيفاً أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ما زالت "ملتزمة تماما" المشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة.

وأضاف أن انضمام أندية الدوري السعودي الى دوري أبطال أوروبا، ستكون اذا حصلت موضع بحث بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره السعودي.