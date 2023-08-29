فيديو - حذاء سواريز يتسبب ببطاقة صفراء للاعب منافس !

مشهد مضحك ذكّر بسجّل حافل من المشاهد المماثلة

مشهد مضحك ذكّر بسجّل حافل من المشاهد المماثلة لنجم غريميو البرازيلي الحالي، وبرشلونة وليفربول السابق، الأوروغوياني لويس سواريز.

فخلال المباراة التي انتهت الى فوز فريقه على كروزيرو (3-0) ضمن الجولة 21 من الدوري البرازيلي، وتحديداً في الدقيقة 45، حصل احتكاك بين سواريز والظهير البرازيلي الايسر لكروزيرو، مارلون كزافيير، الذي داس على قدم النجم الأوروغوياني، فأفلت منها الحذاء.

حمل مارلون الحذاء ووضعه خارج الملعب فثارت ثائرة سواريز وظل يصرخ حتى جاراه حكم المباراة ومنح مدافع كروزيرو بطاقة صفراء مُستهجنة.