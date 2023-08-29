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كرة القدم

فيديو - هدف رائع للغاية يمنح بالميراس قبلة الحياة

2023-08-29 | 00:07
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فيديو - هدف رائع للغاية يمنح بالميراس قبلة الحياة
فيديو - هدف رائع للغاية يمنح بالميراس قبلة الحياة

جاء الهدف اليتيم في المباراة من ركلة حرّة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء

قاد المهاجم رافايل فيغا فريقه بالميراس الى فوز صعب جداً على ضيفه فاسكو دا غاما بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليانز باركي ضمن الجولة 21 من الدوري البرازيلي.
وجاء الهدف اليتيم في المباراة من ركلة حرّة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء حيث أودع فيغا الكرة في الزاوية البعيدة من المرمى.
ويحتل بالميراس المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، على بُعد 11 نقطة عن بوتافوغو المتصدر، ومتقدماً بأربع نقاط على فلامينغو، فيما يحتل فاسكو دي غاما المركز الثامن عشر في الترتيب العام للدوري.
 

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