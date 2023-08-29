ما هي مسيرة ماتيوس نونيز ليكون بديل دي بروين؟

رفع مانشستر سيتي عرضه الى 66 مليون دولار لضم نونيز

رفع مانشستر سيتي عرضه من 60 الى 66 مليون دولار، لضم البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب خط وسط وولفرهامبتون، الذي انتقل خلال الصيف الفائت الى "الذئاب" بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 48 مليوناً.

ويسعى مانشستر سيتي لضم نونيز، لتعويض الغياب الطويل لنجمه البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الإصابة، وأكد خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو أن مسؤولي السيتيزن واثقون في نجاحهم.

وقالت صحيفة ذا أتلتيك، أن نونيز رفض الانضمام إلى تدريبات وولفرهامبتون الذي يتمسّك بالحصول على ما لا يقل عن 70 مليون يورو نظير إطلاق سراحه.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، مسيرته في نادي Ericeirense البرتغالي في العام 2016، وانتقل بعد عامين الى استوريل ولموسمين أيضاً، ومنه الى سبورتنغ لشبونة حيث بقي حتى صيف 2022، لينضم الى وولفرهامبتون.









