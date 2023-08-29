فيديو - موهبة من جزر سليمان تخطف الأنظار .. 91 هدفاً في 44 مباراة

تسبب في ضجة كبيرة في أوقيانوسيا وهو أول لاعب من بلاده ينتقل إلى أوروبا

سولومون آيلاند، أو جزر سليمان، تقع قبالة سواحل أستراليا، وقد برز منها شاب يُدعى رافائيل أوهانوا لياي جونيور، البالغ من العمر 19 عاماً، حيث تسبب في ضجة كبيرة في أوقيانوسيا، وهو أول لاعب من بلاده ينتقل إلى أوروبا.

في كانون الثاني - يناير، سافر من جزيرته الكائنة في المحيط الهادئ إلى البلقان، وعلى وجه الخصوص الى البوسنة والهرسك، حيث حصل على فرصة مع العملاق البوسني "فيليز موستار".

ولكن، كيف يجذب مراهق من جزر سليمان انتباه الأندية في أوروبا؟ .. الجواب بسيط، فقد سجل 91 هدفاً في 44 مباراة قبل أن يبلغ من العمر 18 عاماً.

لفت لياي الانتباه في البداية في كرة الصالات، ثم تألق على أرض الملعب الأخضر، وسرعان ما اعتبر أحد أفضل المواهب التي ظهرت من المنطقة.

لعب مع "هندرسون إيلز" في جزيرة سليمان، وسجل أهدافا بمعدل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو إيرلينج هالاند، بينها 24 في موسمه الأول، وبشكل مثير للدهشة، نقل مستواه إلى الساحة الدولية، حيث سجل ستة أهداف في ثماني مباريات، بما في ذلك ثلاثية ضد تاهيتي.

لم تمر مواهب لياي دون أن يلاحظها أحد في أوقيانوسيا، فاهتمت به الأندية في أستراليا، وجرى رصده على المسرح العالمي، وحاول ناد لم يذكر اسمه من الأرجنتين ضم الشاب، لكن القضايا الإدارية وقفت في الطريق.

حتى الآن هذا الموسم، سجل لياي هدفا واحدا في مباراتين، وجاء في الفوز (5-0) على زفييزدا، وقال "أنا لا أركز على الضجيج، خاصة ما يقوله الناس عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام، الأمر متروك لهم لتضخيم الأخبار والأشياء، أعلم أنني موهوب وسأواصل العمل بجد للتحسن".