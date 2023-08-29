جورجينا رودريغيز "باربي" الجديدة !

تنتشر حمى باربي بشكل جنوني بين الفتيات والمراهقات وحتى السيدات، فجميهعن يردن مشاهدة النسخة الحيّة من قصة الدمية الأجمل والأشهر، وجميعهن يردن ارتداء الملابس الزهريّة.وقد وصلت موضة "جميلة الماضي" باربي إلى "جميلة الحاضر" جورجينا رودريغيز، حيث نشرت صديقة كريستيانو رونالدو صورة جديدة لها وهي ترتدي قميصاً وقفازات زهرية، وطغى لون باربي أيضاً على الخلفية، وبرزت المجوهرات التي ارتدتها عارضة الازياء في أذنيها وعنقها وأصابعها.قد تكون باربي مثال الجيل السابق، لكن لا شك أنّ جورجينا تجذب الكثيرين من الجيل الحالي بإطلالاتها المميزة.