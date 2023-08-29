فيديو - أغنية ميتروفيتش نجمة الموقف بين جماهير الهلال

لا شك أنّ جماهير كرة القدم في السعوديّة تعيش الحلم، فمؤخراً استقبلت الملاعب في المملكة العديد من أبرز اللاعبين بدءاً بكريستيانو رونالدو إلى ساديو مانيه وكريم بنزيما ونيمار وغيرهم، وهذه الجماهير تدرك تماماً كيف ترحّب وتتغنّى بهم.
ومنذ وصول اللاعب ميتروفيتش، حرص مشجعو نادي الهلال على ترداد الأغنية التي اشتهر بها اللاعب، وهو ما حصل خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الاتفاق، أما كلمات الأغنية فتقول:
My love has got no money
حبي ليس لديه أي مال..
He's got his strong beliefs
لديه معتقداته القوية..
My love has got no power
حبي ليس لديه قوة..
He's got his strong beliefs
لديه معتقداته القوية..
My love has got no fame
حبي ليس له شهرة.
He's got his strong beliefs
لديه معتقداته القوية..
Want more and more
يريدون المزيد والمزيد..
People just want more and more
الناس فقط يريدون المزيد والمزيد..
Freedom and love
الحرية والحب..
What he's looking for
ما يبحثون عنه.
Freed from desire
تحررت من الرغبة..
Mind and senses purified
العقل والحواس أصبحوا أنقياء