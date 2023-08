فيديو - أغنية ميتروفيتش نجمة الموقف بين جماهير الهلال

جماهير كرة القدم في السعوديّة تعيش الحلم

لا شك أنّ جماهير كرة القدم في السعوديّة تعيش الحلم، فمؤخراً استقبلت الملاعب في المملكة العديد من أبرز اللاعبين بدءاً بكريستيانو رونالدو إلى ساديو مانيه وكريم بنزيما ونيمار وغيرهم، وهذه الجماهير تدرك تماماً كيف ترحّب وتتغنّى بهم.

ومنذ وصول اللاعب ميتروفيتش، حرص مشجعو نادي الهلال على ترداد الأغنية التي اشتهر بها اللاعب، وهو ما حصل خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الاتفاق، أما كلمات الأغنية فتقول:

‏My love has got no money

حبي ليس لديه أي مال..

‏He's got his strong beliefs

لديه معتقداته القوية..

‏My love has got no power

حبي ليس لديه قوة..

‏He's got his strong beliefs

لديه معتقداته القوية..

‏My love has got no fame

حبي ليس له شهرة.

‏He's got his strong beliefs

لديه معتقداته القوية..

‏Want more and more

يريدون المزيد والمزيد..

‏People just want more and more

الناس فقط يريدون المزيد والمزيد..

‏Freedom and love

الحرية والحب..

‏What he's looking for

ما يبحثون عنه.

‏Freed from desire

تحررت من الرغبة..

‏Mind and senses purified

العقل والحواس أصبحوا أنقياء