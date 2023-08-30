فيديو - إليكم البرازيلي بيترسون .. لاعب برشلونة الجديد

برشلونة فاجأ الجميع بإقترابه من التوصل الى اتفاق لضم اللاعب

يبدو أن نادي برشلونة الاسباني فاجأ الجميع بإقترابه من التوصل الى اتفاق لضم اللاعب بيترسون من نادي فلامنغو البرازيلي بنظام الإعارة مع خيار الشراء، مقابل ثلاثة ملايين يورو، فمن هو هذا اللاعب؟.

بيترسون نوفايس ري، من مواليد 4 كانون الثاني - يناير 2004 (19 سنة)، معروف باسم بيترسون أو بيترسون نوفايس، هو لاعب كرة قدم برازيلي محترف يلعب كمهاجم لنادي فلامنغو.

بدأ بيترسون مسيرته مع فلامنغو، وظهر لأول مرة مع الفريق الاول للنادي في 26 كانون الثاني - يناير 2022 ضد بورتوغيزا حين دخل كبديل في الدقيقة 92.