الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

صورة - ما هي الرموز والكلمات على حذاء لامين يامال؟

2023-08-30 | 01:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
صورة - ما هي الرموز والكلمات على حذاء لامين يامال؟
صورة - ما هي الرموز والكلمات على حذاء لامين يامال؟

لامين يامال أكثر الأخبار إيجابية في الآونة الأخيرة في برشلونة

لامين يامال أكثر الأخبار إيجابية في الآونة الأخيرة في برشلونة، بعد رحيل عثمان ديمبيلي المفاجئ إلى باريس سان جيرمان، وعقوبة رافينيا بإيقافه مباراتين، حيث كان لجودة اللاعب وتمريرتيه الحاسمتين الفضل في الفوز المثير (4-3) على فياريال.
وخلال هذه المباراة على ملعب لاسيراميكا، رصدت موندو ديبورتيفو ما هو مطبوع على حذائه فتبين أنه علم غينيا الاستوائية (بلد الأم) وعلم المغرب (بلد الأب) والحرفين الأولين من اسمه (LY) والرقم 304 (نهاية الرمز البريدي لمكان سكنه) وهو روكافوندا (ماتارو).
 

مقالات ذات صلة
صورة - ما هي الرموز والكلمات على حذاء لامين يامال؟

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

رافينيا

فياريال

لاسيراميكا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - إليكم البرازيلي بيترسون .. لاعب برشلونة الجديد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - إليكم البرازيلي بيترسون .. لاعب برشلونة الجديد
01:43

فيديو - إليكم البرازيلي بيترسون .. لاعب برشلونة الجديد

برشلونة فاجأ الجميع بإقترابه من التوصل الى اتفاق لضم اللاعب

01:43

فيديو - إليكم البرازيلي بيترسون .. لاعب برشلونة الجديد

برشلونة فاجأ الجميع بإقترابه من التوصل الى اتفاق لضم اللاعب

فيديو - أغنية ميتروفيتش نجمة الموقف بين جماهير الهلال
07:45

فيديو - أغنية ميتروفيتش نجمة الموقف بين جماهير الهلال

جماهير كرة القدم في السعوديّة تعيش الحلم

07:45

فيديو - أغنية ميتروفيتش نجمة الموقف بين جماهير الهلال

جماهير كرة القدم في السعوديّة تعيش الحلم

جورجينا رودريغيز "باربي" الجديدة !
2023-08-29

جورجينا رودريغيز "باربي" الجديدة !

تنتشر حمى باربي بشكل جنوني بين الفتيات والمراهقات وحتى السيدات

2023-08-29

جورجينا رودريغيز "باربي" الجديدة !

تنتشر حمى باربي بشكل جنوني بين الفتيات والمراهقات وحتى السيدات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023