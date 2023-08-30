صورة - ما هي الرموز والكلمات على حذاء لامين يامال؟

لامين يامال أكثر الأخبار إيجابية في الآونة الأخيرة في برشلونة

لامين يامال أكثر الأخبار إيجابية في الآونة الأخيرة في برشلونة، بعد رحيل عثمان ديمبيلي المفاجئ إلى باريس سان جيرمان، وعقوبة رافينيا بإيقافه مباراتين، حيث كان لجودة اللاعب وتمريرتيه الحاسمتين الفضل في الفوز المثير (4-3) على فياريال.

وخلال هذه المباراة على ملعب لاسيراميكا، رصدت موندو ديبورتيفو ما هو مطبوع على حذائه فتبين أنه علم غينيا الاستوائية (بلد الأم) وعلم المغرب (بلد الأب) والحرفين الأولين من اسمه (LY) والرقم 304 (نهاية الرمز البريدي لمكان سكنه) وهو روكافوندا (ماتارو).