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كرة القدم

فيديو - قائد نيوكاسل يتعرّض للكم والضرب والرشق بالزجاجات

2023-08-30 | 06:46
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فيديو - قائد نيوكاسل يتعرّض للكم والضرب والرشق بالزجاجات
فيديو - قائد نيوكاسل يتعرّض للكم والضرب والرشق بالزجاجات

هدّد “بلطجية” بإطلاق النار عليه

تعرض قائد نيوكاسل جمال لاسيليس للّكم والرشق بالزجاجات في شجار في أحد الشوارع، بعد أن هدّد “بلطجية” بإطلاق النار عليه، ويُزعم أن العصابة أصابت شقيقه وتركت صديقهما فاقدا للوعي أثناء مغادرتهم نادي شاينا وايت في نيوكاسل.
وقال الشهود إن القتال وقع عندما قام رجل بضرب شقيق لاسيليس البالغ من العمر 19 عاما على فمه، فقام اللاعب بدفع الرجل بعيداً، ليندلع الشجار حيث اظهرت لقطات زجاجة فودكا بعد أن ألقيت على رأس نجم نيوكاسل. 
وبحسب ما ورد، هاجمت مجموعة من ستة إلى ثمانية رجال قلب الدفاع قبل أن يتعرض للكم، وادعى أحد الشهود أنه كان لا بد من إنعاش أحد اصدقاء اللاعب بعد تركه فاقدًا للوعي لمدة عشر دقائق، ويقال إن لاسيليس الذي كان يرتدي جيليه أخضر أصيب بأضرار في أذنه.
 
 
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رياضة

كرة القدم

نيوكاسل

جمال لاسيليس

شاينا وايت

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