وافق على بنود الاتفاق ثم غادر لأن المدينة لم تعجبه !!

رفض الدولي الألماني نديم أميري بشكل مثير الانتقال إلى ليدز يونايتد الانجليزي، بعد أن زار ملعب تدريب النادي والمدينة.وغادر لاعب خط الوسط، الذي يلعب حالياً لباير ليفركوزن في الدوري الألماني، مدينة دوسلدورف على متن طائرة خاصة يوم الاثنين لزيارة ليدز، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة دايلي ميل، وزار ملعب تدريبه قبل إجراء محادثات مع الإدارة، والاتفاق على رسوم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني بين الناديين.وكان من المقرر أن يتقاضى اللاعب أجراً أعلى مما يحصل عليه حالياً في ليفركوزن، فيما بدا أنها خطوة منطقية مع انتهاء عقده بنهاية هذا الموسم.ولكن، على الرغم من رؤيته في وسط المدينة مع عائلته يوم الاثنين، فقد تبين أن لاعب هوفنهايم السابق قد رفض الانتقال إلى النادي.أميري، الذي اعتبره ليدز هدفا رئيسيا هذا الصيف، وافق على الشروط الشخصية وقدم التزامه بالتوقيع قبل أن يغير رأيه في اللحظة الأخيرة، وفقًا لمجلة كيكر الألمانية، لأنه الجوّ لم يرق له.بالإضافة إلى ما سبق، كان لدى أميري أفكار أخرى حول الانضمام إلى أحد أندية البطولة بعد البداية السيئة لليدز لموسم 2023/24 الذي شهد فوزا واحدا من أربع مباريات، كما كانت لديه شكوك حول هذه الخطوة قبل ولادة طفله الأول المرتقبة في الأسبوعين المقبلين.