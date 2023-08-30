"الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تتحدّى إيرلينغ هالاند

قدّمت "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تحدّيا للاعب مانشستر سيتي

قدّمت "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" أليكا شميدت، تحدّيا للاعب مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عاماً) في سباق فردي.

وساهمت العداءة الألمانية (24 عاما)، منتخب بلادها على الوصول إلى نهائي سباق التتابع 4×400 متر، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست.

ولدى سؤالها من قبل صحيفة داجبلاديت النرويجية عما إذا كانت ستفوز على نجم كرة القدم، الذي غالبا ما أظهر تحولا غريباً في السرعة على أرض الملعب، أجاب شميدت "لا أعرف، ربما، على مسافة 400 متر، نعم، ولكن في سباق 200 متراً، سيكون الأمر أكثر صعوبة، الا انني سأكون سعيدة إذا أقيم السباق".

ثم التفت شميدت إلى الكاميرا، وقالت "نعم، هالاند، إذا كنت مستعدا للسباق، فسأكون سعيدة، دعونا نرى من هو الأسرع".





