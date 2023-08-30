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كرة القدم

فيديو - روبياليس يفضح حقيقة "القبلة بالتراضي" ويراسل الفيفا

2023-08-30 | 10:24
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فيديو - روبياليس يفضح حقيقة &quot;القبلة بالتراضي&quot; ويراسل الفيفا
فيديو - روبياليس يفضح حقيقة "القبلة بالتراضي" ويراسل الفيفا

أرسل رئيس الاتحاد الإسباني مقطع فيديو الى الاتحاد الدولي

أرسل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، مقطع فيديو الى الاتحاد الدولي، جرى تصويره في حافلة المنتخب الإسباني للسيدات، بعد فوزه في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم على إنجلترا.
وظهرت نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو في مقطع الفيديو، وهي تعرض لزميلاتها صورة للحظة تقبيلها على فمها من قبل روبياليس، خلال الاحتفالات التي سبقت مراسم التتويج في الملعب، وتتغنّى بكلمتي "قبلة" و"الرئيس" خلال مرور رئيس الاتحاد بينهن في الحافلة.
وبجانب الصورة المذكورة، أخرى لحارس مرمى منتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس، وهو يُقبّل الاعلامية سارا كاربونيرو، عقب فوز المنتخب الإسباني بلقب كاس العالم 2010، ثم عاد وتزوجها لاحقاً.
ويسعى روبياليس من خلال الفيديو الى التأكيد بأن القبلة كانت بالتراضي، وتبرير رفضه للاستقالة في وجه الانتقادات الحادة التي تعرّض لها، ورداً على عقوبة الايقاف المؤقت التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحقيقات المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا بشأن ما حصل.
وكان روبياليس تعرض لانتقادات لاذعة بسبب احتضانه لاعبة برشلونة جينيفر هيرموسو بشكل مثير، وقيامه بتقبيلها في الفم أمام الجميع بطريقة أكثر إثارة.
 

 
 
فيديو - روبياليس يفضح حقيقة "القبلة بالتراضي" ويراسل الفيفا

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

لويس روبياليس

جينيفر هيرموسو

إيكر كاسياس

سارا كاربونيرو

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