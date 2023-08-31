فيديو - المخضرم فالنسيا يقود انترسناسيونال بهدفين جميلين

قاد فريقه انترناسيونال البرازيلي الى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

تألق النجم الاكوادوري المخضرم اينر فالنسيا، البالغ 33 سنة، وقاد فريقه انترناسيونال البرازيلي الى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، بتسجيله هدفيّ المباراة في مرمى الضيف بوليفار البوليفي، علماً أن مباراة الذهاب انتهت أيضاً الى فوز الفريق البرازيلي بهدف خارج الديار.

وينتظر انترناسيونال الفائز من مواجهة فلومينينسي (البرازيل) وأولمبيا (الباراغواي) فجر الغد، فيما يشهد نصف النهائي الثاني مواجهة بالميراس (البرازيل) وبوكا جونيورز (الارجنتين).