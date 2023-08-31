فيديو - "أساطير برشلونة" بقيادة ريفالدو وبويول يهزم "أساطير آسيا"

فاز فريق "أساطير برشلونة" على فريق من "أساطير آسيا" بنتيجة (3-0) في ملعب دولون أومورزاكوف في قيرغيزستان، على هامش افتتاح أكاديمية برشلونة في مدينة جلال آباد.بدأت المباراة بتشكيلة ضمت أنجوي وبيليتي وبويول وسورين وسيرجي وتراشوراس وديفيدز وريفالدو وجيوفاني وجولي وسافيولا، على الرغم من أن فرانشيسكو كوكو وجوفري وروجر جارسيا وجوركيرا وخوان كارلوس رودريغيز وجون أدوني غويكويتشيا.وافتتح ريفالدو التسجيل في الدقيقة 20، وأضاف خوانبي سورين الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وسافيولا الهدف الثالث في الشوط الثاني.وكان رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا ورئيس جمهورية قيرغيزستان سادير زاباروف ورئيس (Jalgroup Asia) أيبك أليباييف، افتتحوا يوم أول أمس الثلاثاء، أكاديمية برشلونة في مدينة جلال آباد، وهي الأولى من نوعها ليس فقط في هذا البلد، بل في آسيا الوسطى بأكملها.