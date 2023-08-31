فيديو - لابورتا ورئيس قيرغيزستان افتتحا أول أكاديمية في آسيا الوسطى

أكاديمية لبرشلونة في مدينة جلال آباد

افتتح رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، مع رئيس جمهورية قيرغيزستان سادير زاباروف، ورئيس (Jalgroup Asia) أيبك أليباييف، شريك النادي في المشروع، يوم أول أمس الثلاثاء، أكاديمية برشلونة في مدينة جلال آباد، وهي الأولى من نوعها ليس فقط في هذا البلد، بل في آسيا الوسطى بأكملها.

حضر الحدث أيضاً بعض أساطير برشلونة الذين التقوا بأساطير آسيا في قيرغيزستان، في ختام يوم "البلاوغرانا"

وبعد قص الشريط وخطابات للرؤساء الثلاثة، قام الرجال الثلاثة بجولة في المنشأة حيث سيتمكن الأطفال المحليون من تعلم لعب كرة القدم، كما شاهدوا مباراة مرتجلة بين "فريق ريفالدو" و"فريق بويول" مع لاعبين من الأكاديمية التي ستبدأ أنشطتها رسميا الأسبوع المقبل، على خُطى أكاديميات برشلونة الـ27 الأخرى حول العالم.