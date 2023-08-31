الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

لاعب ارسنال ناضل للتخلص من مرض صعب .. إليكم قصته

2023-08-31 | 00:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لاعب ارسنال ناضل للتخلص من مرض صعب .. إليكم قصته
لاعب ارسنال ناضل للتخلص من مرض صعب .. إليكم قصته

كشف لاعب أرسنال انه كافح للتخلص من مرض صعب

كشف لاعب أرسنال السابق، الشاب روبي بيرتون، البالغ من العمر 23 عاماً، الذي أمضى 14 عاما في سجلات "المدفعجية"، وشق طريقه عبر صفوف الشباب منذ سن السادسة، ثم غادر الى دينامو زغرب الكرواتي في أوائل العام 2020، أنه كافح للتخلص من التهاب السحايا.
لم ينجح الأمر في كرواتيا أيضا، فعاد في الصيف الماضي، وانضم إلى نادي سليجو روفرز الأيرلندي على سبيل الإعارة، وكان من دون ناد منذ بداية هذا العام، ثم عاد الى ايرلندا، وأخبر متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي عن الأشهر القليلة الصعبة التي تحملها.
وأوضح "يسرني أن أعلن أنني وقعت مرة أخرى مع روفرز، إنه لأمر رائع أن أعود بعد الاستمتاع بفترة إعارتي هنا، لان فترتي الاولى شهدت مرضي في المستشفى بسبب التهاب السحايا".
وأضاف "كانت معركة كبيرة بالنسبة لي، وبعد ثلاثة أشهر من الدخول والخروج من المستشفى، حصلت أخيرا على ما اردت، و أمضيت الأشهر الستة الماضية في استعادة لياقتي البدنية، والآن أشعر أنني مستعد لإعادة مسيرتي إلى المسار الصحيح".
 

مقالات ذات صلة
لاعب ارسنال ناضل للتخلص من مرض صعب .. إليكم قصته

رياضة

كرة القدم

أرسنال

روبي بيرتون

المدفعجية

دينامو زغرب

سليجو روفرز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الفضائح تلاحق الرئيس .. ليالٍ حمراء على حساب الاتحاد الإسباني
فيديو - لابورتا ورئيس قيرغيزستان افتتحا أول أكاديمية في آسيا الوسطى

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - والدة روبياليس تُضرب عن الطعام احتجاجاً وتُنقل الى المستشفى
05:44

فيديو - والدة روبياليس تُضرب عن الطعام احتجاجاً وتُنقل الى المستشفى

نقلت والدة روبياليس "المضربة عن الطعام" إلى المستشفى

05:44

فيديو - والدة روبياليس تُضرب عن الطعام احتجاجاً وتُنقل الى المستشفى

نقلت والدة روبياليس "المضربة عن الطعام" إلى المستشفى

الفضائح تلاحق الرئيس .. ليالٍ حمراء على حساب الاتحاد الإسباني
05:41

الفضائح تلاحق الرئيس .. ليالٍ حمراء على حساب الاتحاد الإسباني

يُزعم أن الرئيس يمتلك فيلا أقام فيها حفلة جنسية مع زملائه

05:41

الفضائح تلاحق الرئيس .. ليالٍ حمراء على حساب الاتحاد الإسباني

يُزعم أن الرئيس يمتلك فيلا أقام فيها حفلة جنسية مع زملائه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023