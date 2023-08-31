لاعب ارسنال ناضل للتخلص من مرض صعب .. إليكم قصته

كشف لاعب أرسنال انه كافح للتخلص من مرض صعب

كشف لاعب أرسنال السابق، الشاب روبي بيرتون، البالغ من العمر 23 عاماً، الذي أمضى 14 عاما في سجلات "المدفعجية"، وشق طريقه عبر صفوف الشباب منذ سن السادسة، ثم غادر الى دينامو زغرب الكرواتي في أوائل العام 2020، أنه كافح للتخلص من التهاب السحايا.

لم ينجح الأمر في كرواتيا أيضا، فعاد في الصيف الماضي، وانضم إلى نادي سليجو روفرز الأيرلندي على سبيل الإعارة، وكان من دون ناد منذ بداية هذا العام، ثم عاد الى ايرلندا، وأخبر متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي عن الأشهر القليلة الصعبة التي تحملها.

وأوضح "يسرني أن أعلن أنني وقعت مرة أخرى مع روفرز، إنه لأمر رائع أن أعود بعد الاستمتاع بفترة إعارتي هنا، لان فترتي الاولى شهدت مرضي في المستشفى بسبب التهاب السحايا".

وأضاف "كانت معركة كبيرة بالنسبة لي، وبعد ثلاثة أشهر من الدخول والخروج من المستشفى، حصلت أخيرا على ما اردت، و أمضيت الأشهر الستة الماضية في استعادة لياقتي البدنية، والآن أشعر أنني مستعد لإعادة مسيرتي إلى المسار الصحيح".