الفضائح تلاحق الرئيس .. ليالٍ حمراء على حساب الاتحاد الإسباني

يُزعم أن رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني لويس روبياليس يمتلك فيلا أقام فيها حفلة جنسية مع زملائه من مندوبي الاتحاد الإسباني.ويُزعم أن الحفل خلال ذروة جائحة كوفيد، وحضرته ثماني إلى عشر فتيات صغيرات السنّ أحضرهن صديق ...كما يزعم أن سلسلة الليالي المجنونة أزعجت الجيران الغاضبين، كونها امتدت حتى الساعة السادسة صباحاً في العقار المُسمى Villa Luxury Paradise، الكائن في تلال سالوبرينا الحصرية، على بعد أميال قليلة من موتريل، غرناطة، حيث ولد روبياليس ونشأ.وكان قد تم إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) مؤقتاً من قبل الاتحاد الدولي بسبب القبلة "غير التوافقية" التي طبعها على شفاه نجم المنتخب جيني هيرموسو بعد فوز منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات.لكن، يبدو أن هذه الحكاية هي الأحدث في سلسلة الفضائح التي تضرب عائلة روبياليس، بعد أن أخبر عمه محكمة لمكافحة الفساد العام الماضي، أن لويس استخدم أموال الاتحاد بشكل غير قانوني لاستئجار فيلا فاخرة من أجل "العربدة".ونفى روبياليس هذه الادعاءات، وأصر على أنّ الفيلا كانت تستخدم لاستضافة اجتماع عمل، و"حفلة شواء وباييلا مع أشخاص من جنسين مختلفين".ومع ذلك، قال أحد الجيران اليوم لصحيفة ذا صنّ الانجليزية "أتذكر، عندما كان هنا، كان الضجيج مجنوناً، بوم، بوم، بوم حتى الساعات الأولى، كان هناك الكثير من الموسيقى والشرب والكثير من الفتيات، كنت أسمعهم جميعا يضحكون ويحتفلون حتى الخامسة أو السادسة صباحاً، وكانوا هنا لبضعة أيام".