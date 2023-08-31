فيديو - والدة روبياليس تُضرب عن الطعام احتجاجاً وتُنقل الى المستشفى

نقلت والدة روبياليس "المضربة عن الطعام" إلى المستشفى

نقلت أنخيليس بيخار، والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، "المضربة عن الطعام" إلى المستشفى، بسبب التعب والضغط العصبي، بعد أن حبست نفسها داخل كنيسة في مسقط رأسها في موتريل في جنوب إسبانيا، احتجاجا على معاملة ابنها من قبل الرأي العام.

وجاء هذا التطور بعد الضجة التي أثارتها قبلة روبياليس لنجمة المنتخب جيني هيرموسو في الفمّ، قبيل توزيع الميداليات الذهبية خلال حفل تتويج اسبانيا بطلة للعالم للسيدات، ما أدى الى إيقافه مؤقتاً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفتح تحقيق من قبل المحكمة الإدارية الرياضية في البلاد.