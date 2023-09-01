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كرة القدم

السعودية بدأت السعي لاستضافة مونديال 2034

2023-09-01 | 00:34
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السعودية بدأت السعي لاستضافة مونديال 2034
السعودية بدأت السعي لاستضافة مونديال 2034

رغبة جادة لدى السعودية في استضافة النسخة الـ25 من نهائيات كأس العالم

ذكرت صحفية "ذا تايمز" البريطانية أن هناك رغبة جادة لدى المملكة العربية السعودية في استضافة النسخة الـ25 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المُقرر إقامتها في العام 2034، وذلك بعد أن تخلّت عن فكرة استضافة نسخة العام 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.
وتسعى الحكومة السعودية الى حشد دعم أوروبيّ لملف ترشحها، وأكدت الصحيفة في هذا السياق أن مسؤولين من المملكة تواصلوا مع شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية لهذه الغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة المملكة مقتنعين بقدرة بلادهم على استضافة المونديال صيفاً، على الرغم من الحرارة المرتفعة، من خلال إقامة المباريات في مناطق جغرافية مُحددة، أو شتاءً كما حصل في مونديال قطر 2022.

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كرة القدم

المملكة العربية السعودية

كأس العالم لكرة القدم

المونديال

مونديال قطر 2022

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