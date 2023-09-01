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كرة القدم

هالاند يقارن بين جوارديولا ووالده ويعترف بالتالي ..

2023-09-01 | 00:36
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هالاند يقارن بين جوارديولا ووالده ويعترف بالتالي ..
هالاند يقارن بين جوارديولا ووالده ويعترف بالتالي ..

حصل نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

حصل نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على حساب زميله البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وناقش هالاند موسمه المذهل أمام الجمهور في موناكو، بعد أن لعب دوراً أساسياً خلال موسمه الأول في إنجلترا في تحقيق "السيتي" لثلاثية أوروبية مذهلة، حيث سجل 52 هدفاً في 53 مباراة.
هذا الموسم، وعلى الرغم من تسجيله في المباراة الافتتاحية للدوري في مرمى بيرنلي، تعرّض هالاند للتوبيخ من قبل مدربه بيب جوارديولا في الاستراحة، في لحظة التقطتها الكاميرات.
وخلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي، سأل ريشمين شودري من talkSPORT هالاند عن هذه اللحظة، ومن يجده أكثر أكثر رعباً، جوارديولا أو والده، فأجاب "سؤال جيد، في بعض الأحيان يكون بيب مخيفاً بعض الشيء، لكن والدي يمكن أن يكون مخيفاً أيضاً".
وأضاف "هذا شيء أحبه، يعجبني عندما يصرخ بيب في وجهي، لأنه يحاول الحصول على شيء في عقلي يعتقد أنني لست منتبهاً له، لذلك أنا أحب ذلك، ولا أشكو على الإطلاق، إنه يريد فقط أن يجعلني لاعب كرة قدم أفضل، وأنا وأبي، نتجادل كثيراً، ولكن لدينا الكثير من اللحظات الجيدة معاً".
 
 
 
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كرة القدم

مانشستر سيتي

إيرلينج هالاند

كيفن دي بروين

ليونيل ميسي

بيب جوارديولا

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