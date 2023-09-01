ليونيل ميسي كسر قواعد الدوري الأميركي مجدداً ومطالبات بمعاقبته

يقال إن ليونيل ميسي خرق قواعد الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الثانية، وذلك بعد مباراة إنتر ميامي مع ناشفيل التي انتهت بالتعادل السلبي.وذكرت صحيفة دايلي ميل أن ميسي خرق قواعد الدوري للمرة الثانية من خلال عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، وهو الذي لم يكن متاحاً بعد ظهوره الأول في البطولة ضد نيويورك ريد بولز.وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن تقرير المباراة لم يتضمن أي اقتباسات بعد المباراة من الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وهو ما يمثل انتهاكاً لقواعد الإعلام في الدوري.وقبل مواجهة ريد بولز، قال نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات في الدوري الاميركي، دان كورتمانش، إن جميع اللاعبين، بما في ذلك ميسي، مطالبون بأن يكونوا متاحين للتحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباريات، ومن غير الواضح ما إذا كان إنتر ميامي أو ميسي سيواجهان أي عقوبات.