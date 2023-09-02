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كرة القدم

فيديو - جنون الدوري السعودي ينفجر في صحف أوروبا

2023-09-02 | 04:15
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فيديو - جنون الدوري السعودي ينفجر في صحف أوروبا
فيديو - جنون الدوري السعودي ينفجر في صحف أوروبا

أفردت الصحف الأوروبية مساحات واسعة للحديث عن المباراة المجنونة

أفردت الصحف الأوروبية مساحات واسعة للحديث عن المباراة المجنونة التي جمعت اتحاد جدّة وضيفه الهلال على استاد الامير عبدالله الفيصل في قمّة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
وأنهى أصحاب الأرض الشوط الاول بثلاثة أهداف للبرازيلي رومارينهو (16) والفرنسي كريم بنزيما (38) والمغربي عبد الرزاق حمدلله (45+8) مقابل هدف للصربي ألكسندر ميتروفيتش (20).
وأفلت لاعبو "الزعيم" من عقالهم في الشوط الثاني، ونجحوا في قلب الطاولة، حيث سجل ميتروفيتش مرتين (60 و65) مُكملاً "الهاتريك"، ثم أضاف السعودي سالم الدوسري هدف الفوز (70).


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