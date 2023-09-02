أقفل سان جيرمان سوق الانتقالات على 11 صفقة !!

صفقة شراء راندال كولو مواني كلفت 95 مليون يورو

قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، أقفل باريس سان جيرمان الفرنسي، صفقة شراء المهاجم الفرنسي الشاب راندال كولو مواني، البالغ 24 عاماً، من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 95 مليون يورو، شاملة المكافآت والإضافات.

وانضم كولو مواني إلى عدد من مواطنيه الدوليين، وفي مقدمتهم عثمان ديمبلي من برشلونة، ولوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ، وبالطبع كيليان مبابى هداف كأس العالم الأخيرة.

ونجح مواني في تسجيل 23 هدفاً وصناعة 17 في 46 مباراة لعبها مع آينتراخت في مختلف المسابقات، وهو الاضافة رقم 11 إلى سان جيرمان هذا الصيف.

فقد تعاقد النادي الفرنسي مع كل من ماركو أسينسيو وعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا ولوكاس هيرنانديز وكانج إن لي وتشير ندور وجونسالو راموس وميلان سكرينيار وأرتو تيناس ومانويل أوجارتي وكولو مواني.