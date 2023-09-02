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كرة القدم

الدوري السعودي ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال

2023-09-02 | 05:51
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الدوري السعودي ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال
الدوري السعودي ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال

ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال على التعاقدات هذا الصيف

بات دوري المحترفين السعودي ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال على التعاقدات هذا الصيف، بإجمالي وصل الى 847 مليون يورو، متأخراً فقط عن الدوري الإنجليزي الممتاز الذي استثمر نحو 2500 مليوناً في التعاقدات.
وتقدم الدوري السعودي على دوري الدرجة الأولى الإيطالي الثالث (841 مليوناً) والدوري الفرنسي الرابع (788 مليوناً) والدوري الألماني الخامس (729)، وبشكل لا يصدق، فإن الدوري الإسباني هو السادس بمبلغ 405 مليون يورو فقط.
ومن المُلاحظ أن سوق الانتقالات اقفل في اوروبا ، بينما لا يزال متاحاً في دوري المحترفين السعودي حتى السابع من الشهر الجاري.
 
 
 
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