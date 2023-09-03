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كرة القدم

فيديو - رونالدو يضرب جُملة عصافير بحجرٍ واحد

2023-09-03 | 02:11
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فيديو - رونالدو يضرب جُملة عصافير بحجرٍ واحد
فيديو - رونالدو يضرب جُملة عصافير بحجرٍ واحد

ضرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدّة عصافير بحجر واحد

ضرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 38 عاماً، عدّة عصافير بحجر واحد، حين قاد فريقه النصر الى اكتساح الحزم (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
وإلى الفوز بحدّ ذاته، سجل رونالدو هدف فريقه الرابع، وهو الرقم 850 في مسيرته الاحترافية، وبه عزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.
وانفرد رونالدو بصدارة هدافي الدوري رافعاً رصيده إلى ستة أهداف، على بُعد هدف واحد عن زميله السنغالي ساديو ماني والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة.
كذلك، تصدّر رونالدو لائحة الأكثر صناعة للأهداف في خمس مباريات، بالتساوي مع ماتيوس وزميله عبد الرحمن غريب بأربعة أهداف.
وقال رونالدو عبر حسابه على منصة إكس "أداء رائع من الفريق مرة أخرى، نحن نستمر في التحسن، 850 هدفاً (في مسيرتي) ومازال العد مستمر".

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فيديو - رونالدو يضرب جُملة عصافير بحجرٍ واحد

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