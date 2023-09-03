براعة الادراة الرياضية في برشلونة في إدارة الازمة .. اليكم التفاصيل

تعاملت الادارة الرياضية لنادي برشلونة الاسباني ببراعة

يمكن الجزم أن الادارة الرياضية لنادي برشلونة الاسباني تعاملت ببراعة مع احتياجات الفريق الاول من جهة بقيادة المدرب تشافي هرنانديز ومن جهة ثانية مع الاوضاع المالية الضيقة التي يعاني منها النادي ككل حالياً.

وفي احصائية سريعة، لم يدفع برشلونة عملياً سوى 3.7 مليون يورو بشكل مباشر على الانتقالات، نظير ضمّ لاعب الارتكاز الاسباني اوريول روميو من جيرونا، وهي القيمة الأقل في تاريخ النادي بعد موسم 2005-2006 الذي لم يُكلّف خزينة "البلاوغرانا" فلساً واحداً.

أما الصفقات الاخرى فكانت إما مجاناً، ونتحدث هنا عن الالماني إلكاي غوندوغان والاسباني إينيغو مارتينيز أو بالاعارة، ونقصد البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

بالمقابل، تخلص برشلونة عن الكثير من الاعباء، فأعار أو باع لاعبين .. الفرنسي كليمنت لونغليه، المغربي عبد الصمد الزلزولي، الاسبان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وأنسو فاتي وإيريك غارسيا والعاجي فرانك كيسي وآخرين.