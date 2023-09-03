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كرة القدم

فيديو - برنابيو المّذهل وتكريم السيدات غطّوا دفاع ريال مدريد المهلهل

2023-09-03 | 04:25
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فيديو - برنابيو المّذهل وتكريم السيدات غطّوا دفاع ريال مدريد المهلهل
فيديو - برنابيو المّذهل وتكريم السيدات غطّوا دفاع ريال مدريد المهلهل

ايجابيات مُذهلة وعلامات استفهام في آن طرحها فوز ريال مدريد على خيتافي

ايجابيات مُذهلة وعلامات استفهام في آن، طرحها فوز ريال مدريد على خيتافي (2-1) في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
الايجابية الاولى، تمثلت في خوض "الملكيّ" مباراته على ملعب سانتياغو برنابيو في حلّته الجديدة الرائعة، حيث بدا تحفة فنية بمعنى الكلمة، ويمكن لأنصار الفريق والنادي التباهي به وبفخر.
الايجابية الثانية، تمثلت في تكريم لاعبات الفريق النسائي اللواتي توجن مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات في أستراليا، بعد الفوز بهدف دون رد في المباراة النهائية على المنتخب الإنجليزي، وهنّ ميسا رودريجيز وإيفانا أندريس وأولجا كارمونا وتيري أبيليرا.
أما علامات الاستفهام، فتمثلت في آداء خط الدفاع المتواضع الذي يرتكب أخطاء ساذجة، واتكال الفريق على لاعب واحد حاسم هو الانجليزي جود بيلينجهام، الذي نجح في التسجيل من جديد وفي الوقت القاتل، ومنح "الملكي" ثلاث نقاط.
 
 

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فيديو - برنابيو المّذهل وتكريم السيدات غطّوا دفاع ريال مدريد المهلهل

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