فيديو - ميسي يقود انتر ميامي للفوز بتمريرتين ساحرتين

قاد ميسي فريقه انتر ميامي الى فوزٍ ثانٍ في الدوري الاميركي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى فوزٍ ثانٍ في الدوري الاميركي لكرة القدم (MLS) منذ وصوله اليه بتغلبه على مضيفه لوس أنجلوس إف سي (3-1).

تقدم انتر ميامي في الدقيقة 14 بهدف للأرجنتيني فاكوندو فارياس، ومرر ميسي تمريرة ساحرة وضع فيها صديقه الاسباني جوردي ألبا بمواجهة حارس المرمى فسجل (51) وكرر الأمر نفسه مع الاكوادوري ليوناردو كامبانا فسجل (83)، قبل أن يُسجل ريان هولينغشييد هدف لوس أنجلوس الوحيد.