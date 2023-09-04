فيديو - جو بايدن يتصدّر المشاهير في حضرة ميسي .. وحارسه الشخصي

حضر عدد كبير من المشاهير من بينهم بايدن والامير هاري

كان الرئيس الاميركي جو بايدن من بين الجماهير التي تابعت قيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه انتر ميامي في الفوز على مضيفه لوس أنجلوس إف سي (3-1) في الدوري الاميركي لكرة القدم (MLS).

وحضر عدد كبير من المشاهير من بينهم الامير هاري والفنانة سيلينا غوميز والفنان ليوناردو دي كابريو وآخرين.

وخلال المباراة، حاول أحد عشاق ميسي النزول الى الملعب لمعانقته، لكن حارسه الشخصي كان بالانتظار، وتصرّف .. وفق الأصول.

تقدم انتر ميامي في الدقيقة 14 بهدف للأرجنتيني فاكوندو فارياس، ومرر ميسي تمريرة ساحرة وضع فيها صديقه الاسباني جوردي ألبا بمواجهة حارس المرمى فسجل (51) وكرر الأمر نفسه مع الاكوادوري ليوناردو كامبانا فسجل (83)، قبل أن يُسجل ريان هولينغشييد هدف لوس أنجلوس الوحيد.