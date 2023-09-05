فيديو - الهاتف الجوّال أحدث طريقة لتقنية الفار !!

🇵🇹Portekiz Ligi'nde Porto-Arouca maçındaki VAR incelememesi (!) "Yok artık!" dedirtti.



Hakem, Porto lehine verdiği penaltıda monitöre çağrıldı ama monitör çalışmıyordu 😱



Hakem, 4. hakemden aldığı cep telefonuyla VAR Merkeziyle konuştu. Pozisyonu izlemeden faul nedeniyle… pic.twitter.com/6omBdERAi2 — golvarmi.com (@golvarmi) September 4, 2023

كان بورتو متأخراً بهدف دون رد أمام أروكا، في الدوري البرتغالي، عندما احتسب له الحكم ميغيل نوغيرا ركلة جزاء، في الدقيقة 90، ولكن حكم تقنية "الفار" تدخل وطلب مراجعة اللقطة.ولكن، ولخلل فني ما، لم يستطع الحكم التواصل مع غرفة "الفار"، ولم يتمكن من مشاهدة اللقطات في المكان المُخصص لذلك على الرغم من انتظاره طويلاً.تم تسليم الحكم هاتفا جوّالا تحدث من خلاله مع مع غرفة "الفار"، فقرر تغيير قراره الأول وعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة بورتو، الذي عاد وحصل على ركلة مماثلة بعد 15 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أهدرها جالينو، قبل أن يُسجّل البرازيلي إيفانيلسون هدف التعادل.