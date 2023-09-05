فيديو - شاهدوا كيف تعرّض روي كين لاعتداء خلال التحليل

تواجه مع أحد المشجعين أثناء عمله كمحلّل في استاد الإمارات

ذكرت عدّة أخبار أنّ لاعب مانشستر يونايتد السابق روي كين تواجه مع أحد المشجعين أثناء عمله كمحلّل في استاد الإمارات.

وفي لقطات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع مأخود من حساب غير معروف على منصة سناب شات اللحظات التي أعقبت الحادث المزعوم.

فقد حمل ميكا ريتشاردز المشجع ورماه على الباب وقيده، وأمكن رؤية كين وهو يحتج بغضب أثناء انتقاله إلى إطار الكاميرا، في وجود متفرجة وأحد الموظفين الذكور على مسافة قريبة.

وذكرت صحيفة ذا ميل أن ذلك حدث قبل وقت قصير من فوز أرسنال (3-1) على مانشستر يونايتد، وقالت إن كين تعرض للهجوم من قبل المشجع، وقد أصيب في صدره وذقنه، قبل تدخل ريتشاردز، وأشارت أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة وأوقفت شخصا يبلغ من العمر 42 عاما.