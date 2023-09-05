الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - شاهدوا كيف تعرّض روي كين لاعتداء خلال التحليل

2023-09-05 | 00:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - شاهدوا كيف تعرّض روي كين لاعتداء خلال التحليل
فيديو - شاهدوا كيف تعرّض روي كين لاعتداء خلال التحليل

تواجه مع أحد المشجعين أثناء عمله كمحلّل في استاد الإمارات

ذكرت عدّة أخبار أنّ لاعب مانشستر يونايتد السابق روي كين تواجه مع أحد المشجعين أثناء عمله كمحلّل في استاد الإمارات.
وفي لقطات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع مأخود من حساب غير معروف على منصة سناب شات اللحظات التي أعقبت الحادث المزعوم.
فقد حمل ميكا ريتشاردز المشجع ورماه على الباب وقيده، وأمكن رؤية كين وهو يحتج بغضب أثناء انتقاله إلى إطار الكاميرا، في وجود متفرجة وأحد الموظفين الذكور على مسافة قريبة.
وذكرت صحيفة ذا ميل أن ذلك حدث قبل وقت قصير من فوز أرسنال (3-1) على مانشستر يونايتد، وقالت إن كين تعرض للهجوم من قبل المشجع، وقد أصيب في صدره وذقنه، قبل تدخل ريتشاردز، وأشارت أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة وأوقفت شخصا يبلغ من العمر 42 عاما.
 
 
 

مقالات ذات صلة
فيديو - شاهدوا كيف تعرّض روي كين لاعتداء خلال التحليل

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

روي كين استاد الإمارات

ميكا ريتشاردز

أرسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الجماهير المجنونة تحتفي بهدف التعادل
فيديو - الهاتف الجوّال أحدث طريقة لتقنية الفار !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هكذا احتفل اللاعب الشاب ببقائه في تشيلسي
01:57

فيديو - هكذا احتفل اللاعب الشاب ببقائه في تشيلسي

كان حريصاً على البقاء والقتال من أجل مكانه في ستامفورد بريدج

01:57

فيديو - هكذا احتفل اللاعب الشاب ببقائه في تشيلسي

كان حريصاً على البقاء والقتال من أجل مكانه في ستامفورد بريدج

لن تُصدّقوا الشبه المذهل بين رونالدينيو ونجم جنوب إفريقيا
01:56

لن تُصدّقوا الشبه المذهل بين رونالدينيو ونجم جنوب إفريقيا

طالب بعض المشجعين لاعبة جنوب إفريقيا بإجراء "اختبار الحمض النووي"

01:56

لن تُصدّقوا الشبه المذهل بين رونالدينيو ونجم جنوب إفريقيا

طالب بعض المشجعين لاعبة جنوب إفريقيا بإجراء "اختبار الحمض النووي"

أنتونيلا تنشر صوراً ومتابعون يرفضون الإعجاب احتراماً لميسي
01:54

أنتونيلا تنشر صوراً ومتابعون يرفضون الإعجاب احتراماً لميسي

نشرت أنتونيلا روكوزو صورتين على وسائل التواصل الاجتماعي

01:54

أنتونيلا تنشر صوراً ومتابعون يرفضون الإعجاب احتراماً لميسي

نشرت أنتونيلا روكوزو صورتين على وسائل التواصل الاجتماعي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023