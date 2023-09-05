فيديو - الجماهير المجنونة تحتفي بهدف التعادل

خطف الفريق المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية تعادلاً صعباً





خطف فاسكو دي غاما، المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية، تعادلاً صعباً (1-1) من مضيفه باهيا، ضمن الجولة 22 من الدوري البرازيلي، حيث تقدّم أصحاب الأرض بواسطة أديمير سانتوس (45) وعادل الضيوف من ركلة جزاء ترجمها بابلو فيغيتي (63).

ويحتل فاسكو دي غاما المرتبة 18 في الدوري برصيد 17 نقطة متقدماً على أميركا مينييرو (16) وكوريتيبا (14) فيما يقف باهيا في المرتبة 16 برصيد 22 نقطة.

الا ان ذلك كله لم يكن الحدث بل جماهير فاسكو دي غاما التي احتشدت خارج ملعبها ونصبت شاشة عملاقة واحتفلت بجنون بهدف التعادل.