لن تُصدّقوا الشبه المذهل بين رونالدينيو ونجمة جنوب إفريقيا

طالب بعض المشجعين لاعبة جنوب إفريقيا للسيدات، ميش مينيس، بإجراء "اختبار الحمض النووي" بسبب تشابهها المذهل مع الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.ميني، تبلغ من العمر 21 عاماً، وهي مهاجمة لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وقد انتشرت وباتت حاضرة بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اكتشف المشجعون التشابه الكبير بينها وبين اللاعب البرازيلي.وتم نشر مقاطع فيديو للاعبة من بعض المباريات جنبا إلى جنب مع لقطات لرونالدينيو، حيث أصبحت أوجه التشابه بين الثنائي أقوى عند مقارنتها باللعب الرائع للموهوب البرازيلي، خاصة أن كليهما يرتدي قميصا أصفر.مينيز لاعبة موهوبة، حيث سجلت 23 هدفاً في جميع المسابقات لمساعدة صنداونز على الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، كما وصلت إلى نهائيات تصفيات كأس كوسافا ودوري أبطال إفريقيا للسيدات.