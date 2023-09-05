فيديو - هكذا احتفل اللاعب الشاب ببقائه في تشيلسي

كان حريصاً على البقاء والقتال من أجل مكانه في ستامفورد بريدج

تعهد إيان ماتسن، الظهير الأيسر لتشيلسي، بالولاء للنادي، بعد ظهور فيديو للاعب البالغ من العمر 21 عاماً، وهو يحتفل برفض الانتقال إلى بيرنلي.

وكان اللاعب الهولندي رفض في اليوم الختامي للانتقالات، فرصة العودة إلى بيرنلي على سبيل الإعارة لموسم واحد، والذي تضمن التزاماً بقيمة 31.5 مليون جنيه إسترليني للشراء.

وقبِل تشيلسي عرض بيرنلي، لكن ماتسن كان حريصاً على البقاء والقتال من أجل مكانه في ستامفورد بريدج، فظهر مقطع فيديو على تويتر أثناء جلوسه على الأريكة، تضمن رد فعل اللاعب على العرض، وهو يقول "ما زلت هنا، في البلوز".