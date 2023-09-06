فيديو - من النجومية في عرض الأزياء الى وظيفة في مانشستر سيتي

بعد أن كانت واحدة من أفضل عارضات الأزياء في المملكة المتحدة

بعد أن كانت واحدة من أفضل عارضات الأزياء في المملكة المتحدة، استبدلت ناتالي بايك عالم الموضة، لتصبح واحدة من أفضل المذيعين والمذيعات في عالم الرياضة.

وقالت بايك إن حياتها تغيّرت، بعد أن حصلت على الفرصة لعرض طقم مانشستر سيتي لموسم 2008/09، بعدما كانت تظهر على غلافات مجلات مثل FHM.

وباتت ناتالي تُعرف بأنها صوت البث لنادي السيتي Match Day Live و City Square Live، كما أصبحت تملك قائمة رائعة من الأشخاص الذين قابلتهم، مثل ليام ونويل غالاغر وبيب جوارديولا وإيرلينج هالاند.

كانت ناتالي من محبي مانشستر سيتي خلال شبابها وحصلت على تذكرتها الموسمية الأولى لمشاهدة النادي عندما كان عمرها 15 عاماً، كما كانت تتابعه وهو يتنافس في الدرجة الثالثة الإنجليزية، قبل وقت طويل من نجاح الفريق الذي يحصد بانتظام الألقاب في الآونة الأخيرة.

وبعد تسع سنوات في عالم عرض الأزياء، تخلت ناتالي عن الحياة الجذابة على المنصة من أجل "وظيفة عادية" قبل أن يتصل بها نادي مانشستر سيتي.

وتخرجت ناتالي من الجامعة بشهادة في الدراسات السينمائية والإعلامية، وأصبحت لاحقاً مفيدة لها لأنها تعمل أيضاً مع راديو بي بي سي مانشستر.