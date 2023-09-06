الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

إيكر كاسياس .. هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها

2023-09-06 | 00:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيكر كاسياس .. هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها
إيكر كاسياس .. هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها

لم يتوقف نجم اسبانيا السابق عن نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لم يتوقف إيكر كاسياس، نجم اسبانيا وريال مدريد السابق، البالغ من العمر 42 عاماً، عن نشاطه العام المُنعكس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً هذا الصيف.
حفلات متنوعة، مشي في الجبال في مدينته نافالاكروز، فن الطهو مع الأصدقاء والعائلة، وبطبيعة الحال التزاماته في "مسابقة دوري الملوك" التي تديرها شركة صديقه جيرارد بيكيه.
ويفاجئ حارس مرمى ريال مدريد السابق دائما متابعيه على انستغرام بنشر هواياته الحالية، وجيديه رياضة الكارتنغ، حيث نشر كاسياس صورة وأرفقها بعبارة "أردت دائما أن أصبح سائقاً لكنني شعرت بالأسى عندما كنت أسير بسرعة".
وسرعان ما انتشر المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع العديد من التعليقات من متابعيه، ومن بينهم البطل العالمي الشهير فرناندو ألونسو  "أنت تشارك القطب مع (كارلوس) ساينز".
 
مقالات ذات صلة
إيكر كاسياس .. هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها

رياضة

كرة القدم

إيكر كاسياس

ريال مدريد

دوري الملوك

الكارتنغ

فرناندو ألونسو

كارلوس ساينز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قصة الانفصال المفاجيء بين "كون" أغويرو وصوفيا كالزيتي
فيديو - من النجومية في عرض الأزياء الى وظيفة في مانشستر سيتي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بورتو يطالب بإعادة مباراته لاستخدام الحكم هاتف جوال !!
00:19

فيديو - بورتو يطالب بإعادة مباراته لاستخدام الحكم هاتف جوال !!

طالب نادي بورتو بإلغاء مباراته التي انتهت (1-1) ضد أروكا

00:19

فيديو - بورتو يطالب بإعادة مباراته لاستخدام الحكم هاتف جوال !!

طالب نادي بورتو بإلغاء مباراته التي انتهت (1-1) ضد أروكا

قصة الانفصال المفاجيء بين "كون" أغويرو وصوفيا كالزيتي
00:15

قصة الانفصال المفاجيء بين "كون" أغويرو وصوفيا كالزيتي

فاجأ "كون" أغويرو الجميع بإعلان انفصاله عن صوفيا كالزيتي

00:15

قصة الانفصال المفاجيء بين "كون" أغويرو وصوفيا كالزيتي

فاجأ "كون" أغويرو الجميع بإعلان انفصاله عن صوفيا كالزيتي

فيديو - من النجومية في عرض الأزياء الى وظيفة في مانشستر سيتي
00:10

فيديو - من النجومية في عرض الأزياء الى وظيفة في مانشستر سيتي

بعد أن كانت واحدة من أفضل عارضات الأزياء في المملكة المتحدة

00:10

فيديو - من النجومية في عرض الأزياء الى وظيفة في مانشستر سيتي

بعد أن كانت واحدة من أفضل عارضات الأزياء في المملكة المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023