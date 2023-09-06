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كرة القدم

قصة الانفصال المفاجيء بين "كون" أغويرو وصوفيا كالزيتي

2023-09-06 | 00:15
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قصة الانفصال المفاجيء بين &quot;كون&quot; أغويرو وصوفيا كالزيتي
قصة الانفصال المفاجيء بين "كون" أغويرو وصوفيا كالزيتي

فاجأ "كون" أغويرو الجميع بإعلان انفصاله عن صوفيا كالزيتي

قبل بضعة أيام، فاجأ "كون" أغويرو الجميع بإعلان انفصاله عن صوفيا كالزيتي، وفعل ذلك بطريقة غريبة، خلال "سؤال وجواب" على الشبكات الاجتماعية، وتحديداً حين سأله أحد "معجبيه" عما إذا كان سيتزوج قريبا، فأجاب "أنا وحيد أكثر من أي وقت مضى، لذلك لا شيء من ذلك".
الحقيقة هي أن أغويرو لم يفاجئ الأغلبية، لأن شائعات الأزمة كانت تنتشر منذ شهور، حتى أن كلاهما توقف عن متابعة بعضهما البعض على انستغرام لبضعة أيام، واضطر لاعب كرة القدم السابق إلى الخروج لتبرير نفسه على قناته على تويتش.
الآن، جاء الرد من سيدة الأعمال "يقال الكثير من الأشياء التي ليست كما تبدو، كل شيء على ما يرام، لدينا حوار جيد، ولكن هناك الكثير من الكلام"، كما أكدت للصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو.
وتابعت "إنه شخص أحبه كثيراً، وأكن له الكثير من الاحترام، وأسباب الانفصال بيننا هي المشاكل بين أيّ زوجين".
بالإضافة إلى ذلك، أرادت صوفيا أن تشرح عن الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تقبل شخصاً في ملهى ليلي، فقالت "خرجت مع الأصدقاء للرق وكنا نستمتع ولا شيء آخر، ولا قبلة ولا توجد قبلة".
 
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