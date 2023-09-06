فيديو - بورتو يطالب بإعادة مباراته لاستخدام الحكم هاتف جوال !!

🇵🇹Portekiz Ligi'nde Porto-Arouca maçındaki VAR incelememesi (!) "Yok artık!" dedirtti.



Hakem, Porto lehine verdiği penaltıda monitöre çağrıldı ama monitör çalışmıyordu 😱



Hakem, 4. hakemden aldığı cep telefonuyla VAR Merkeziyle konuştu. Pozisyonu izlemeden faul nedeniyle… pic.twitter.com/6omBdERAi2 — golvarmi.com (@golvarmi) September 4, 2023

طالب نادي بورتو بإلغاء مباراته التي انتهت (1-1) ضد أروكا، بعد أن استخدم الحكم الرئيسي هاتفاً محمولاً للتواصل مع حكم الفيديو المساعد.وكان أروكا متقدماً عندما منح الحكم ميغيل نوغيرا بورتو ركلة جزاء (90)، لكنه لم يتمكن من التواصل مع زملائه في غرفة الفيديو، فتم تسليمه الهاتف المحمول بشكل مفاجئ ليلغي القرار، ثم عاد في الدقيقة 115 وأعطى بورتو ركلة جزاء تم اهدارها، قبل تسجيل هدف التعادل (118).وقال مجلس الحكام في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إن العطل كان بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب الدراجاو، فيما نفى بورتو ذلك بشدة، وادعى أن الخطأ يرجع إلى عامل لا يربط كابلات الـVAR بشكل صحيح.وطالب النادي في بيان بإلغاء النتيجة أو إعادة المباراة بسبب "سوء سلوك من قبل فريق التحكيم"، وأضاف "تم الاعتراف بهذه الحقيقة من قبل الفنيين أنفسهم عندما استبدلوا المعدات، والتي كانت مدعومة بعد ذلك بقوة الملعب".