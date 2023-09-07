مبابي قد يغادر باريس .. ولكن ليس الى مدريد !!

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي قرر مغادرة باريس سان جيرمان الصيف المقبل بشكل مجاني، لكنها فجّرت مفاجأة بأن الوجهة قد لا تكون ريال مدريد.وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن ليفربول قرر منافسة ريال مدريد لضم مبابي تحسباً لرحيل نجمه المصري محمد صلاح، الذي ينتهي تعاقده مع "الريدز" صيف 2025.وأوضحت أن مبابي يتمتع بعلاقة جيدة مع النادي الانجليزي، وقد يقرر الانتقال الى البريمييرليغ، وذكّرت بأن النادي الباريسي أعلن عن تحسّن العلاقة مع نجمه الذي تبدو الخيارات مفتوحة أمامه بين ليفربول ومدريد وباريس.