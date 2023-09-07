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كرة القدم

عملٌ مذهل لادارة برشلونة.. تخفيض الأجور 161.7 مليون يورو

2023-09-07 | 03:47
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عملٌ مذهل لادارة برشلونة.. تخفيض الأجور 161.7 مليون يورو
عملٌ مذهل لادارة برشلونة.. تخفيض الأجور 161.7 مليون يورو

عمل نادي برشلونة بشكل لافت للغاية خلال سوق الانتقالات الأخير

عمل نادي برشلونة بشكل لافت للغاية خلال سوق الانتقالات الأخير للتكيف مع "اللعب النظيف" المالي، وخفض فاتورة أجور الفريق الأول، بالإضافة إلى تعزيز صفوفه بلاعبين رفيعي المستوى، ليظل فريقاً تنافسيا يقاتل من أجل الألقاب.
في نادي برشلونة، كان عليهم الالتزام بتخفيض الرواتب للامتثال لقواعد الرقابة الاقتصادية في الليغا، وقد نجحوا في تخفيض مبلغ 161.7 مليون يورو من فاتورة أجورهم بعد نهاية فترة الانتقالات. 
ووفقا لبيانات النادي التي رصدتها وكالة EFE، بلغت كتلة رواتب موظفي برشلونة، ومن بينهم اللاعبين، مبلغ 404.7 مليوناً مقابل 566.4 مليوناً في الموسم الماضي.
وقبل العمليات التي نفذت في الأشهر الأخيرة، كانت فاتورة الأجور الرياضية لبرشلونة تمثل 73٪ من نسبة الدخل، بناء على حسابات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وباتت تبلغ الآن 54٪.
وقد حصل ذلك بعد التخلص من جملة أسماء: أنطوان جريزمان، جيرارد بيكيه، فرانسيسكو ترينكاو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، نيكو غونزاليس، فرانك كيسي، عثمان ديمبيلي، سيرجينيو ديست، كليمنت لينجليت، أنسو فاتي، إريك جارسيا وعبد الصمد الزلزولي.
وبدلا منهم، ضم برشلونة خمسة لاعبين هذا الصيف، أوريول روميو وإيلكاي غوندوغان وجواو فيليكس وجواو كانسيلو وإنييغو مارتينيز، الذين ستصل رواتبهم هذا العام إلى 50.5 مليون.
 
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عملٌ مذهل لادارة برشلونة.. تخفيض الأجور 161.7 مليون يورو

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الليغا

أنطوان جريزمان

جيرارد بيكيه

فرانسيسكو ترينكاو

جوردي ألبا

سيرجيو بوسكيتس

نيكو غونزاليس

فرانك كيسي

عثمان ديمبيلي

سيرجينيو ديست

كليمنت لينجليت

أنسو فاتي

إريك جارسيا وعبد الصمد الزلزولي

أوريول روميو

إيلكاي غوندوغان

جواو فيليكس

جواو كانسيلو

إنييغو مارتينيز

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