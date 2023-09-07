ما هي علاقة الفنانة الاميركية تايلور سويفت بالتصويت للفتى الذهبي؟.

بدأوا حملة على الشبكات الاجتماعية للتصويت لصالح بيلينجهام

ما هي علاقة الفنانة الاميركية تايلور سويفت بالتصويت للفتى الذهبي؟.

حسنا، الكثير من العلاقة، لأن معجبيها ومتابعيها قلبوا التصويت رأساً على عقب، فقد كان نجم برشلونة، الاسباني أليخاندرو بالدي يتقدم بقوة على نجم ريال مدريد، الانجليزي جود بيلينجهام، قبل أن يتخذ الوضع منعطفا مذهلاً، وينتقل الإخير من 30٪ إلى 89٪ من الأصوات في بضع دقائق فقط.

وجاءت هذه الزيادة بفضل معجبي تايلور سويفت، الذين بدأوا حملة على الشبكات الاجتماعية للتصويت لصالح بيلينجهام وليس بالدي، ولكن لماذا؟، ببساطة، لأن الأخير قال بضع كلمات في مقابلة مفادها إنه لا يحب موسيقى تايلور سويفت ..!!