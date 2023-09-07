نجم البيسبول الشهير يدفع ثمن مشاهدة ميسي .. اعتقال و50 الف دولار !!

أحد المشاهير العديدين الذين جاءوا قبل أيام لرؤية ليونيل ميسي

كان خوليو أورياس، الرامي المكسيكي البالغ من العمر 27 عاماً، الذي يلعب لنادي لوس أنجلوس دودجرز في دوري البيسبول الاميركي (MLB)، أحد المشاهير العديدين الذين جاءوا قبل أيام لرؤية ليونيل ميسي، في المباراة التي انتهت الى خسارة لوس أنجلوس إف سي أمام ضيفه إنتر ميامي (1-3).

ولكن، وبعد نهاية المباراة، تم القبض على اللاعب، الذي يشتبه في أنه استخدم العنف مع شريكته، ثم جرى اطلاقه بعدما دفع مبلغ 50 ألف دولار ككفالة، على أن يمثل أمام القضاء في 27 أيلول - سبتمبر الجاري.

وأصدر النادي بياناً جاء فيه "نحن على علم بقضية خوليو أورياس، وبينما ننتظر استيضاح الحقائق، فهو لن يسافر مع الفريق، ولن نعلق أكثر في هذا الوقت، علماً أن اللاعب أوقف في العام 2019 بتهم مماثلة، واستبعد عن اللعب 20 مباراة.



